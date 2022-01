Telstar slaat dubbelslag met Randy Wolters en Stanley Akoy

Telstar heeft twee nieuwe spelers gestrikt. De club uit Velsen-Zuid kan in de tweede seizoenshelft beschikken over Randy Wolters en Stanley Akoy. Beide spelers trainden al voor de winterstop mee en tekenen later deze week hun contracten bij de Witte Leeuwen.

Randy Wolters tekent vrijdag een contract voor een half jaar. De aanvaller uit Leiden beschikt over een uitgebreide cv. Zo speelde Wolters in Nederland voor clubs als FC Utrecht, ADO Den Haag, Go Ahead Eagles, VVV-Venlo en NEC. In het buitenland vertegenwoordigde hij het Schotse Dundee United en Xanthi uit Griekenland.

Sinds de zomer was Wolters clubloos en trainde hij de laatste weken voor de winterstop mee met Telstar. "Dat is goed bevallen van beide kanten", vertelt trainer Andries Jonker over zijn nieuwe aanwinst. "Hij is een ervaren speler die goed in de groep ligt en op het moment zijn we druk bezig om hem speelgerechtigd te krijgen." Het is namelijk nog onzeker of de 31-jarige aanvaller mee kan doen zondag in de Vissersderby tegen FC Volendam.

Stanley Akoy

Wel kan Jonker zondag een beroep doen op Stanley Akoy. De middenvelder uit Purmerend speelde voor de zomer voor SC Cambuur en trainer Henk de Jong tipte Jonker over hem. "Hij heeft lang geen wedstrijden gespeeld en het is dus afwachten hoe hij ervoor staat", aldus Jonker over de 25-jarige versterking. "Hij maakte pas laat de stap naar het betaalde voetbal en heeft dus weinig ervaring, maar het is wel een speler met potentie." Okay komt op amateurbasis uit voor Telstar.

Zondag om 12.15 uur hervat Telstar de competitie in en tegen Volendam. NH Sport is hier uiteraard bij aanwezig.