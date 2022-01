Uitspraak: welke straf krijgt de man die 2,5 jaar geleden Ilayda (15) doodreed?

De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak waarbij het 15-jarige Waardse meisje Ilayda de Hond tweeënhalf jaar geleden werd doodgereden. Rutger H. wordt door het openbaar ministerie verantwoordelijk gehouden voor het ongeluk aan de Westtangent: zij eist acht maanden cel en een rijontzegging van drie jaar. NH Nieuws is bij de uitspraak vanmiddag.

Het feit dat H. daar, samen met twee vrienden, voor getuigen hoorbaar te hard reed, maakte Ilayda's ouders boos. Zij richtten zich tweeënhalfjaar na het verlies van hun dochter in de rechtszaal tot de verdachte. "Omdat jij het zo nodig vond om het gaspedaal in te drukken, omdat jij met je vriendjes hard moest rijden. Voor de fun? Voor de kick?"

Ilayda belandde, zo bleek tijdens de zitting, ruim vijftig meter verderop op het asfalt. Onderzoek heeft de exacte snelheid waarmee de auto van H. haar raakte niet kunnen bepalen, maar justitie gaat uit van ongeveer tachtig kilometer per uur. Op de Westtangent is vijftig kilometer per uur toegestaan.

Het fatale ongeluk gebeurde in juni 2019. Volgens de officier van justitie zat de verdachte, destijds woonachtig in Heerhugowaard, op zijn telefoon en reed hij veel te hard. Lees hier nog een keer het verhaal over de rechtszaak vorige maand.

Ook blijkt uit onderzoek dat Rutger H. meermaals zijn telefoon unlockte in de aanloop naar het kruispunt van de fatale klap. Wat niet vast is komen staan is wie er groen licht had tijdens het ongeval. Dit werd op die avond niet geregistreerd.

Volgens de officier had H. rekening moeten houden met onvoorziene omstandigheden op een kruising. Ze kwam dus tot de eis van acht maanden celstraf en een rijontzegging van drie jaar. Daarnaast eist ze een schadevergoeding van 17.000 euro voor Ilayda's zus en voor beide ouders 20.000 euro.

De uitspraak vandaag is om 12.45 uur. Lees dit als eerste via de twitter van onze verslaggever of check de website.