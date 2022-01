Ajax breekt trainingskamp in Portugal af vanwege coronagevallen

Ajax keert zo snel mogelijk terug van trainingskamp, meldt de club via de officiële kanalen. Vanwege een aantal positieve coronatests voelt de club zich genoodzaakt huiswaarts te keren vanuit de Portugese Alvarve.

"Van de groep van ruim zestig personen, bestaande uit spelers en stafleden, was iedereen in het bezit van een negatieve testuitslag. Deze testen waren kort voor vertrek naar Portugal afgenomen", meldt de club. Om hoeveel positieve tests het gaat en wie het betreft, wil de club niet zeggen. Ajax heeft de betreffende personen direct in quarantaine geplaatst.

Ajax wil met het oog op de eerste competitiewedstrijd na de winterstop geen risico nemen. Op zondag 16 januari spelen de Amsterdammers tegen FC Utrecht. Daarom is uit preventief oogpunt besloten om woensdag weer naar huis terug te keren.