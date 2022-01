Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib in Raad van Toezicht bij OLVG

Oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) is toegetreden tot de Raad van Toezicht bij het OLVG. In het verleden hield ze zich als Kamerlid onder andere bezig met de gezondheidszorg.

Arib trad in 1998 namens de PVDA aan als Kamerlid en medisch-ethische vraagstukken, bestrijding van mensenhandel en zedenwetgeving. Van 2016 tot afgelopen voorjaar was ze Kamervoorzitter. Ze is nu plaatsvervangend lid van de commissies voor VWS en Binnenlandse Zaken. Ze besteedt momenteel aandacht aan onderwerpen als het lobbyregister en de toeslagenaffaire.

Ervaring

"Wij zijn trots dat Khadija Arib zich aan OLVG verbindt en kijken erg uit naar de samenwerking. Haar ervaring, haar band met de stad Amsterdam en haar persoon maken dat ze perfect past bij OLVG", aldus Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur OLVG.