Kids zamelen honderden kerstbomen in: "Toch nog iets te doen in de vakantie!"

Tientallen kinderen waren vandaag op verschillende plekken in Haarlem in de weer met kerstbomen voor de jaarlijkse inzamelactie. Spaarnelanden en de gemeente willen hiermee voorkomen dat afgedankte bomen gaan rondslingeren in de stad. “En op deze manier zorgen we er ook voor dat de bomen duurzaam worden verwerkt”, aldus coördinator Arlinda van der Slik.

Voor de derde keer komt Paulus Hoogland met een enorme aanhanger vol kerstbomen aanrijden bij het Zaanenpark in Haarlem-Noord, één van de 26 inzamellocaties. "Dit is zeker nog niet het laatste rondje", zegt hij als hij uitstapt. "Mijn kinderen zijn de afgelopen week druk aan het verzamelen geweest. Samen met wat vrienden hebben ze honderdveertig bomen opgehaald."

Terwijl hun vader met een lege aanhanger terugrijdt, sjouwen de fanatieke Kete en Thomas bomen door het park naar de inzamelplek. "We zijn al sinds zaterdag aan het zoeken naar kerstbomen. Dat doen we in onze eigen buurt, maar we zijn ook helemaal naar de Cronjéstraat gegaan", aldus de kinderen.

De twee vrienden Luuk en Lev slepen hun gevonden bomen zelf naar het inleverpunt. "We hebben er al acht gebracht", zegt Luuk. "In totaal hebben we er twintig dus we moeten er nog twaalf. Het is leuk dat we op deze manier nog iets te doen hebben in onze vakantie in deze tijd."