Bijna 70.000 euro schade door vuurwerk in West-Friesland rond jaarwisseling

Er is tijdens afgelopen jaarwisseling voor bijna 70.000 euro schade aangericht aan gemeentelijke eigendommen door vuurwerk, melden diverse West-Friese gemeenten. Er zijn nog geen daders opgepakt om de schade op hen te kunnen verhalen. "Helaas is de kans dat daders op heterdaad betrapt worden klein", aldus wethouder Simon Boersma.

Wethouder Simon Boersma van stadsbeheer en openbare ruimte kan hier met zijn hoofd niet bij. "Deze vernielingen zijn nergens goed voor en het is doodzonde van het gemeenschapsgeld. Geld dat we goed kunnen gebruiken voor andere zaken in Hoorn. Helaas is de kans dat daders op heterdaad betrapt worden klein."

Met name Hoorn meldt dat er veel vernield is tijdens de oudejaarsnacht. In totaal gaat het om ongeveer 25.000 euro schade. Rond de jaarwisseling raakten zeven putdeksels, drieëntwintig afvalbakken, vijftien verkeersborden en negen bankjes flink beschadigd door vuurwerk. Ook een parkeerautomaat, een reclamezuil en een 'BigBelly'-container, die speciaal tijdens en rond oud en nieuw gesloten werden, moesten het ontgelden, aldus een woordvoerder. "En er komen nog meldingen binnen."

Ernstiger dan vorig jaar

Ook de SED-gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) kregen het te verduren. Tientallen prullenbakken, speeltoestellen, straatkolken, verkeersborden, parkbanken en kunststof bruggen werden vernield. De schade in alle drie de gemeenten komt volgens een woordvoerder naar verwachting uit op zo'n 24.000 euro. "Daaruit blijkt dat de schades ernstiger zijn dan vorig jaar."

Algemeen rustig verlopen

De jaarwisseling is in Koggenland over het algemeen rustig verlopen, zegt burgemeester Monique Bonsen. "Helaas is er net als voorgaande jaren wel schade aangebracht in de openbare ruimte door vuurwerk. We zijn dit nog aan het inventariseren, maar tot nu toe is ons bekend dat er 18 afvalbakken, 7 verkeersborden en een komportaalbord zijn vernield."

De gemeente schat de schade hiervan in op ongeveer 15.000 euro. "Dit is inclusief het laten terugplaatsen van de onderdelen. We zijn intern nog aan het analyseren hoe we dit kunnen interpreteren ten opzichte van voorgaande jaren en welke betekenis we hieraan kunnen toekennen", legt Bonsen uit.



Opmeer heeft nog geen meldingen van vuurwerkschade ontvangen. Medemblik laat weten bezig te zijn met het opstellen van een overzicht.

Bekijk hieronder de reportage over de vuurwerkinzameling die NH Nieuws vorig jaar maakte.