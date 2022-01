Politiechef Paauw over bijtende politiehond bij demo: "We bekijken het, maar kijken ook naar hele context"

De politiechef van Amsterdam Frank Paauw heeft gereageerd op de kritiek van het politieoptreden op het Museumplein afgelopen zondag. Hij geeft bij NH Radio aan dat er gekeken wordt naar de keuzes die gemaakt zijn, waaronder de inzet van de politiehond. De hond beet een arrestant in zijn arm maar leek niet te stoppen na commando's van de hondengeleider. Hierover ontstond op social media veel ophef. "Ik heb de filmpjes ook gezien."

Frank Paauw geeft in de uitzending van Lunchroom op NH Radio aan dat er altijd kritisch wordt gekeken naar het optreden van de politie. Dat er geweld is gebruikt wordt door aanwezigen op het Museumplein bekritiseerd. Paauw reageert: "Geweld hoort nergens bij, maar kan wel onderdeel zijn en is soms ook niet te voorkomen. Ook dit zullen wij weer beoordelen."

Genuanceerd

De beelden van de politiehond die bij een aanhouding werd ingezet gingen op internet rond en hierop werd met verontwaardiging gereageerd. De politiechef zag de beelden ook, maar heeft er een kanttekening bij. "Waar ik wel voor wil waken is dat het filmpje waarbij de man gebeten wordt, dat dat hetgene is wat de verontwaardiging doet laten ontstaan", aldus Paauw.

"Geweld in zijn algemeenheid ziet er lelijk uit, dat geldt ook voor politiegeweld. Het is mij te vaak overkomen dat als ik de complete context van zo'n incident bijvoorbeeld zie en als je dat erbij zet, dan kán het genuanceerd worden. Dat maakt nu deel uit van wat we aan het bekijken zijn."

