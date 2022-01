Bloemkoolteler zit vlak naast PWN: "Niet blij met plotselinge plannen opslag afvalwater"

"Hier groeien ongeveer 200.000 bloemkolen op dit veld", vertelt de teler op het nu nog lege land. Hij werd onaangenaam verrast toen hij onlangs het bericht over de plannen van PWN las. "Ik las in de stukken dat ze al in 2011 zijn begonnen met het maken van plannen. Dan vind ik het raar dat we het nu pas horen. Waarom zijn we niet eerder meegenomen in het proces?"

Zout water slecht voor oogst

Er wordt vooral gevreesd voor de oogst, omdat zoutwater grote problemen veroorzaakt. "Wij hebben hier super vruchtbare landbouwgronden. Bovendien hebben we al last van zoutkwellen, dan wel zoutwater dat naar boven komt. En we zijn bang dat we daar veel meer last van krijgen", aldus Slagter.

Ook over de verduurzaming van de agrarische sector zijn zorgen. Bijvoorbeeld de warmte-koudeopslag (WKO), waarbij kassen gekoeld en verwarmd kunnen worden met grondwater. "Dat zit op ongeveer dezelfde diepte als waar PWN nu het afvalwater wil opslaan. We zijn bang dat het straks dus niet meer kan."

PWN: geen schade door opvang

In twintig jaar tijd wil PWN vijf miljard liter zout afvalwater, oftewel 2.000 zwembaden, opslaan onder de grond op zo'n 200 meter diepte. Naar eigen zeggen, omdat het daar geen kwaad kan. Het grondwater is op die diepte even zout. Volgens het drinkwaterbedrijf zijn de risico's voor natuur en milieu beperkt.

Maar de Andijkers zijn niet overtuigd. Zo kreeg de dorpsraad al tientallen vragen opgestuurd en dat geldt ook voor de tuinders en boeren. Vanwege alle onrust heeft PWN volgende week een digitale bewonersbijeenkomst ingelast, om zo tekst en uitleg te geven.

Hoe schade vergoeden

De agrariërs willen vooral zwart op wit hebben hoe eventuele schade vergoed wordt, mocht het verkeerd aflopen. Al hebben ze liever nog dat de plannen helemaal de prullenbak in gaan, legt de bloemkoolteler uit. "We zijn in West-Friesland juist een heel goed agrarisch gebied vanwege de beschikbaarheid van zoetwater. En dan gaan we zout afvalwater de grond in pompen. Dat lijkt me niet bevorderlijk voor de grond, de omgeving en het milieu", benadrukt Slagter.