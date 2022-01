Aantal inwoners West-Friesland groeit met 1.298, Hoorn overklast met 638 mensen

Het aantal inwoners in West-Friesland is het afgelopen jaar met 1.298 personen toegenomen tot 195.411. In Hoorn is de meeste groei zichtbaar. Daar zijn het afgelopen jaar 638 inwoners bijgekomen. Enkhuizen is met 18 nieuwe personen de minst groeiende gemeente van West-Friesland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Archieffoto Grote Noord Hoorn - NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

De grote regionale verschillen in de regio komen deels door nieuwbouw. In gemeenten waar minder wordt gebouwd, is vaker een kleinere groei te zien. De teller voor Enkhuizen staat op een totaal van 16.653 inwoners. Zowel procentueel (0,1%) als in absolute cijfers is dit het laagste van de de regio. Hoorn heeft procentueel een stijging van (0,9%) en telt hierdoor een totaal van 74.257 inwoners. Stede Broec groeit met een zelfde percentage en telde bij de jaarwisseling 21.928 inwoners (plus 185 mensen). Iets lagere groeipercentages hebben Medemblik (45.479 inwoners, plus van 314), Koggenland (23.029 inwoners, 89 meer dan een jaar eerder), Drechterland (19.976, een groei van 138) en Opmeer (12.065 een toename van 56). Hoorn behoort in Noord-Holland Noord tot één van de snelst groeiende gemeenten, zo blijkt uit actuele gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.