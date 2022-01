Siberische schaatsertjes in kledij van Haarlemse ijsclub: "Ze kunnen de naam niet uitspreken"

Hoe zou 'IJsclub Haarlem' klinken in het Russisch? Schaatserstjes van de plaatselijke schaatsvereniging Yermak in het verre, koude Siberië staan voor deze verrassende vraag. Sinds kort dragen de kinderen daar schaatskleding van de Haarlemse schaatsvereniging.

"Aanvankelijk hadden we het idee om de overgebleven schaatskleding via een ruilbeurs aan te bieden aan jeugdleden, maar daar voelde het nieuwe bestuur weinig voor", vertelt Lou Hoogewerf.

Ergens in dozen op zolder van IJsclub voor Haarlem en omstreken zat de afgelopen seizoenen de schaatskleding. Doordat er bij de vereniging door de jaren heen soms van sponsor wordt gewisseld, was de schaatskleding in de vergetelheid geraakt.

Via internationale contacten tijdens schaatswedstrijden en schaatsvriend Victor van der Hoff, kwam Hoogewerf op het spoor van een schaatsclub in Siberië.

"Toen ontstond het idee om de kleding te geven aan kinderen in 'Verweggistan'. Daar konden de schaatsers de kleding, die nog goed was, waarschijnlijk goed gebruiken, aangezien de kleding goed en warm was", aldus Hoogewerf.

Hoogewerf (71) is al sinds 1967 lid van de club en heeft meerdere bestuurlijke functies binnen de vereniging gehad. Hij is zelf ook een fanatieke schaatser.

"Via via kwamen we bij IJsclub Yermak in Rusland"

"Victor was een paar keer in dat mastercircuit wereldkampioen schaatsen", vervolgt Hoogewerf. "Hij heeft er ontzettend veel internationale contacten en zo kwamen we, via een Duitse schaatser, bij de schaatsvereniging Yermak in Rusland."

Lachende gezichten

In twee dozen werd de kleding uiteindelijk richting Siberië gestuurd en Van der Hoff betaalde de verzendkosten.

"We hebben geen direct contact met de kinderen daar, maar als ik naar de foto kijk die we hebben ontvangen dan zie ik lachende gezichten", zegt Hoogewerf. "En al kunnen ze de naam van de vereniging waarschijnlijk niet uitspreken, volgens mij zijn de kinderen wel blij met de kleding."

Mocht er in de toekomst kleding over zijn dan zal het weer opgestuurd worden. "Maar dan moet het natuurlijk wel van goede kwaliteit zijn, we willen geen versleten spullen weggeven", aldus Hoogewerf.