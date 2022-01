Stroomstoring vakantieparken: "Romantische avond bij kaarslicht"

Met haardhout en kaarsjes probeerden de bewoners van de Schoorlse vakantieparken die gisteravond werden overvallen door een grote stroomstoring er het beste van te maken. "We hadden een romantische avond", vertelt een van hen tegen NH Nieuws. "Het was wel weer even zoeken naar de kerstverlichting."

Erica van Wijngaarden was er getuige van hoe het stroomverdeelstation van Liander op het vakantiepark Landal Berger Duinen ineens in lichterlaaie stond. Bijna achthonderd klanten zaten volgens Liander na de brand zonder stroom, een deel daarvan waren gasten van diverse vakantieparken.

'Metershoge vlammen'

Samen met haar man heeft Erica een vakantiehuisje op een park aan de andere kant van de weg van waar de brand ontstond. "Ik stond net buiten met de buren te praten en toen hoorden we de brandweer aankomen. Ik ben gaan kijken. Het was een spektakel. De vlammen kwamen metershoog."

Ze waren niet de enigen die in het donker zaten. Al duurde het niet bij iedereen even lang. Bij Jaap van Egmond van weer een andere vakantiepark brandden de lampen alweer na een kwartier. Vanmorgen wacht hij op reparatie van de slagboom van de parkeerplaats. "Want die wil niet meer dicht."

Gratis haardhout

De gasten van het Landalpark zaten langer zonder stroom. Al hoefden zij de avond niet in de kou door te brengen. De gloednieuwe vakantiehuizen zijn voorzien van een houtkachel en de bewoners kregen van het park daarvoor haardhout uitgedeeld. Rond drie uur vannacht was het park en omgeving op een grote noodaggregaat aangesloten.

"Ach we hebben eigenlijk een ouderwets, romantische avond gehad. Door de kaarsjes bleef het nog best lang warm en daarna zijn we lekker onder het dons gekropen", relativeert Erica.

Liander vermoedt dat de brand is ontstaan door kortsluiting in het transformatorhuis en onderzoekt hoe dat heeft kunnen gebeuren.