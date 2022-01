Rustige oudjaarsnacht voor brandweer en politie, blijkt uit de cijfers

De brandweer hoefde 31 procent minder uit te rukken tijdens oudjaarsnacht dan het jaar daarvoor. Ook de politie spreekt van een normaal verlopen oudjaarsnacht in de Kennemerland. Alleen de ambulance had het iets drukker, die twee keer meer in actie kwam dan vorig jaar.

In totaal is de brandweer 78 keer op een brand afgegaan tijdens oudjaarsnacht. Vaak waren dat kleine brandjes, zoals een containerbrand, maar er ontstond ook een paar keer brand in een auto of een gebouw. Toch bleef de schade beperkt. Dit blijkt uit cijfers die veiligheidsregio Kennemerland bekend heeft gemaakt.

Meeste meldingen in Haarlem De meeste meldingen kwamen rond middernacht. De gemeente Haarlem is volgens het datasysteem van de meldkamer Noord-Holland koploper als het gaat om brandweermeldingen in deze regio. Vuurwerk Omdat er ook dit jaar een vuurwerkverbod van kracht was, werd het na de jaarwisseling al snel rustiger. Toch ontkent ook de veiligheidsregio niet dat er wel vuurwerk is afgestoken. In totaal moest de brandweer 18 keer uitrukken door een direct aan vuurwerk te linken brand.