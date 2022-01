Deel verguisde versperring vergruisd aan de Rijksstraatweg

De wegversperring staat sinds augustus in de Rijksstraatweg . Dat moet ervoor zorgen dat er niet te veel auto's door die straat en de Alkmaarseweg rijden. Maar die maatregel leidt niet tot onverdeeld genoegen, zo blijkt uit reacties op Facebook .

Of het door een protestactie komt of door baldadigheid, is nog niet duidelijk. Volgens berichten op sociale media zou de bak vernield zijn door zwaar vuurwerk tijdens oud en nieuw, en een woordvoerster van de gemeente Heemskerk zegt dat de "de bloembak toen is opgeblazen."

"Dat omrijden is tijd- en brandstofverspilling, ik merk het vrijwel dagelijks", zegt iemand in een reactie op foto's van de bak op het sociale medium. Een ander werpt weer tegen: "Maar het is wel een stuk veiliger voor de fietsers."

Weer een ander laat zich überhaupt niet tegenhouden door de versperring op de weg: "Een Renault Scenic past er nog steeds door, dus ik heb er geen last van!"

"Provisorisch repareren"

Volgens de woordvoerster is de gemeente Heemskerk inmiddels al in actie gekomen. "Op dit moment wordt een nieuwe bak geregeld om de kapotte versie te vervangen. De buitendienst gaat kijken of ze het voor nu provisorisch kunnen repareren."

Ook is het niet uitgesloten dat de weg later op een andere manier versperd zal worden. De woordvoerster: "Het wordt wellicht anders ingericht in de toekomst."