Springtij en wind: vanmiddag hogere waterstand verwacht langs de kust

Volgens een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt rond 15.00 uur 'kortstondig een hogere waterstand verwacht.' Daarna zal de situatie, mede door de afnemende windkracht, weer snel naar normaal terugkeren.

Sluizen IJmuiden

Bij vloed, rond 17.30 uur, komt het zeewater tot zo'n 2,2 meter boven NAP. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat het niet om een extreme situatie gaat, maar dat het sluizencomplex in IJmuiden vanmiddag in de gaten wordt gehouden. Dat is gebruikelijk bij dit soort omstandigheden.

Eerder postte de burgemeester van Bloemendaal, Elbert Roest, al een waarschuwing op zijn sociale media: