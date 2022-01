Binnenkijken ▶ In Schermer cokeboerderij staan duizenden liters benzine: "Één vonkje is genoeg"

Dagelijks razen duizenden auto's over de N244 langs het Noordhollandsch Kanaal, maar zal íémand ook maar geweten hebben dat er achter die groene poort beneden aan de dijk een grote cocaïnefabriek zat? Samen met de politie stappen we het drugslab vol chemicaliën en benzine binnen, waar zelfs primitief werd gepoept, gedoucht en geslapen.

"Alles was netjes afgedekt, de duizenden liters vloeistof afgekoeld: ze waren minimaal al een week weg, maar klaar om zo weer te beginnen met de volgende lading." Met Geert (niet zijn echte naam) van een speciale drugseenheid staan we tussen de stapelbedjes op de zolder van het lab in Zuidschermer. Gisterochtend viel hier een arrestatieteam binnen na een tip. Geen criminelen of pure coke te bekennen aan de Westdijk in Zuidschermer, maar wel ontelbaar gevulde vaten, pannen, inductieplaten, magnetrons, een pers en een afzuigsysteem: hier zijn grote hoeveelheden cocaïne bewerkt in een zogenoemde wasserij. Geert: "Ik denk wel honderden kilo's." We mogen naar binnen.

Coke smokkelen uit Zuid-Amerika (waar de cocaplant groeit) kan in poedervorm, in blokken, maar je kan de drugs ook verwerken in producten als kleding, kruiden of houtskool. Daarin zit veelal tussen de 5 en 30 procent coke en dit moet er eenmaal in Nederland weer uit. Dát gebeurt in zo'n wasserij, zoals laatst ontdekt in de Alkmaarse Beverkoog, maar ook in deze cokefabriek in de Schermer.

"Maar raak niets aan", zegt Roderick de Veen van de politie. Na uren van onderzoek is het er inmiddels veilig genoeg, maar eenmaal over de drempel van de vijf meter hoge loods dringt de benzinelucht direct je neus binnen. Vanuit de eerste, grote ruimte met een koelkast, (normale) kookgerei en twee leren stoelen kijk je twee ruimtes in, met houten platen bedekt. Bekijk hieronder beelden van binnenin de cokewasserij, daaronder lees je gedetailleerd wat je ziet.

drugslab Zuidschermer - politie Noord-Holland

De kamer rechts kan je zien als start van het cocaïne-onttrekkingsproces. De drugs worden middels benzine en chemische stoffen in megavaten uit het product gehaald. Hier zijn geen dingen als kledingstukken of houtskool gevonden: het is dus niet duidelijk waarin de coke naar de Zuidschermerse polder is gesmokkeld. Het wordt verhit in pannen, gezeefd en ontkleurd. In theorie zou uit bijvoorbeeld houtskool zwarte coke onttrekken, of uit jeans blauw, maar, zo stelt Geert: "Coke moet blijkbaar wit zijn, want ik ben nog nooit een kleur tegengekomen." Om ons heen is tussen alle rommel van alles te zien. De Veen: "Aan deze geïmproviseerde waslijn met papier hebben ze hun handen gedroogd." Door naar kamer 2.

Aan de rechterkant wordt de coke gescheiden van het product - Politie

Aan de linkerkant: de overgebleven vochtige coke wordt met de blauwe pers tot blokken gemaakt. Als het spul nog vochtig is staan er vier magnetrons waarin de drugs worden verwarmd en daarna blijft er snuifbare coke over. Die worden verpakt. "Hier liggen zelfs labels voor op de pakketten, mogelijk de signatuur van de verkoper", wijst De Veen naar een stapeltje op de tafel. Gevaren van een drugslab Dat we vandaag in deze cokewasserij mogen meekijken met de recherche is uniek, maar wel met een reden. "Zie je die elektriciteitsdraden over het plafond? Heel provisorisch. En kijk die inductieplaten staan gewoon op de grond. Terwijl er met vocht en chemische stoffen wordt gewerkt." Hij wil waarschuwen voor de gevaren van een drugslaboratorium.

Magnetrons, de blauwe pers en in de verte logo's voor op de verpakkingen - Politie

"Één vonkje is genoeg voor een grote ontploffing." Waar labs in Noord-Holland jarenlang een blinde vlek waren voor de politie, worden ze nu veel vaker ontdekt. Er komt daarmee ook meer duidelijkheid over de gevaren: naast kans op brand en explosies is de dumping van drugsafval heel schadelijk voor het milieu. Voor de drugsbaronnen in de Schermer geen reden voor paniek: via een gammele ladder midden in de loods klim je de zolder op naar hun leefruimte. Tussen de stoffige puinhoop met oude meubels, houten planken, oude tijdschriften en andere spullen staat een zestal bedden met dekens en kussens. Ook ligt er nog een rugtas met kleding. Geert staat met een collega nog wat laatste dingen te checken: de man heeft menig lab ontmanteld, maar staat hier op dit zoldertje toch wel even te kijken. Hij wijst naar twee cabines met in de kuip een afgoot: "Hier stonden ze zelfs te douchen. Met warm water lijkt wel", zegt hij, wijzend naar een ketel op een kookplaat.

Als hij het gordijn in het midden opzij schuift, doemt een spierwitte, plastic wc op. "En plassen en poepen natuurlijk. We zien dit veel vaker: de mensen die in een lab werken moeten wel uit een land komen waar ze het niet zo breed hebben als ze genoegen nemen met deze primitieve omstandigheden." Anonieme melding Eenmaal buiten, in de frisse Noord-Hollandse lucht, komt weer het besef dat er nog geen vijf meter naast de loods ook gewoon een huis staat. We mogen niet aanbellen van De Veen, maar aan de houten kerstboom in de vensterbank te zien zijn hier vorige maand gewoon feestdagen gevierd. Hebben die bewoners hier iets mee te maken? Of hebben ze niks doorgehad? Óf hebben zij juist de politie getipt? We zullen het waarschijnlijk nooit weten. "Als je een anonieme melding van bijvoorbeeld een drugslab doet, blijft dit altijd anoniem", benadrukt De Veen. "Het kan zijn dat je auto's met chemische stoffen ziet komen en gaan, afgeplakte ramen ziet of zo'n geur ruikt, zoals benzine of anijs: waarschuw dan altijd de politie."

De chemicaliën zijn gistermiddag allemaal afgevoerd - Maaike Polder / NH Nieuws

In verband met het lopende politieonderzoek zijn een aantal zaken nog niet duidelijk. We weten wel dat de man (56) op wiens naam de loods stond gistermorgen ergens anders in Noord-Holland is gearresteerd. Hij woont niet op het erf aan de Westdijk. Ook laat de politie weten verbanden te onderzoeken met de recente drugsdumpingen in de regio van Alkmaar, waarover NH Nieuws vorige maand publiceerde. In Noord-Holland zijn dit jaar nu drie cokewasserijen ontdekt. Over vorige jaren zijn bij de politie de volgende cijfers bekend: 2017: 2 - 2018: 1 - 2019: 0 - 2020: 1.