Brandweer Kennemerland stopt met gebruik brandkranen en zet voortaan waterwagens in

Achter een brandweerauto die met loeiende sirenes voorbij komt, rijdt vanaf nu ook altijd een waterwagen mee. De brandweer in de regio Kennemerland is namelijk gestopt met het gebruik van brandkranen, die de brandweer jarenlang van bluswater hebben voorzien.

De brandweer is gestopt met de brandkraan te gebruiken - die onderdeel zijn van het waterleidingnet - omdat er minder water door de ondergrondse waterleidingen stroomt. Dat komt omdat de leidingen in de loop der jaren steeds smaller zijn geworden. De hoeveelheid water is voor een glaasje water uit de kraan of een warme douche geen probleem. Maar voor het blussen van een brand is er dan te weinig druk, zo vertelde Ton Stolker van de brandweer Kennemerland eerder aan NH Nieuws.

