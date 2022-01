Grote brand in Floradorp maakt drie woningen onbewoonbaar

In een woning aan de Pirolastraat in Floradorp in Amsterdam-Noord is vanmorgen een grote brand uitgebroken. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer meldt dat drie huizen zo erg beschadigd zijn, dat ze onbewoonbaar zijn verklaard.

De brandweer werd om 10.50 uur gealarmeerd. Meerdere brandweerwagens zijn opgeroepen. Op beelden van een omstander is te zien dat er enorme rookontwikkeling vanaf de zolder kwam.

Er zit een groot gat in het dak van de bewuste woning. Ook de woningen van de buren zijn beschadigd, doordat de brand via het dak is overgeslagen. Hierbij zijn dakpannen op straat gevallen, waardoor er ook schade is aan enkele geparkeerde auto's.

De brand was na drie kwartier onder controle. Eén persoon is vanwege rookinhalatie uit voorzorg nagekeken in de ambulance. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Hiernaar wordt onderzoek gedaan.