Vijf mannen aangehouden voor steekpartij Schagen, vier ervan zitten nog vast

Vijf mannen tussen de 18 en 25 jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij in Schagen, afgelopen november, waarbij twee mannen gewond raakten. Het gaat om drie mannen van 18 en één van 19 uit Hollands Kroon en om een 25-jarige man uit Schagen. Eén van de achttienjarigen is na verhoor vrijgelaten, maar blijft verdachte.

Een grote vechtpartij in de avond van 12 november ging vooraf aan de steekpartij in de buurt van het Piet Mondriaanpark. De slachtoffers werden door de politie in de Rembrandtlaan aangetroffen. Hier ontstond opnieuw een vechtpartij, laat de politie desgevraagd weten.

Waarom werd gevochten, is niet bekend. Bij de steekpartij raakten twee mannen van 30 en 34 jaar gewond. Een man van 36 werd tijdens de vechtpartij in zijn gezicht geraakt.

In de weken erna zijn er vijf mensen aangehouden. De eerste verdachte was de 25-jarige man uit Schagen die een paar dagen later werd gearresteerd. Vorige maand zijn de vier mannen van 18 en 19 jaar uit Hollands Kroon aangehouden.

De politie sluit niet uit nog meer mensen aan te moeten houden.