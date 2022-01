Eerste verdachten geweld tijdens coronademonstratie voor de rechter

Vijf van de ongeveer dertig demonstranten die afgelopen zondag werden opgepakt bij de demonstratie tegen de coronamaatregelen op en bij het Museumplein in Amsterdam staan vandaag voor de rechter of rechter-commissaris.

De demonstratie was vooraf door de Driehoek (burgemeester, politie en justitie) verboden. Rond 12.00 uur stond het Museumplein desondanks toch vol. Rond 12.45 uur werd besloten om het veld leeg te maken. Demonstranten verplaatsten zich daarna naar de Van Baerlestraat, waar ze werden tegengehouden bij de Paulus Potterstraat.

De blokkade van de politie leidde tot woede en onbegrip bij een aantal demonstranten. Een deel brak uiteindelijk door de blokkade heen. Vier agenten raakten daarbij gewond. De politie zette onder meer politiehonden in.

Een 56-jarige man uit Almere staat vanmiddag in de rechtbank aan de Parnassusweg in Zuid op een supersnelrechtzitting op verdenking van openlijke geweldpleging afgelopen zondag. Een Rotterdammer (34), Amsterdammer (53), Haarlemmer (57) en Gouwenaar (60) worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van openlijke geweldpleging of mishandeling van een ambtenaar in functie.

Verder moeten drie verdachten later op een zitting komen voor het niet voldoen aan een ambtelijk bevel. Twee demonstranten hebben een strafbeschikking van het OM ontvangen wegens belediging van een ambtenaar in functie. Vijf andere zaken zijn inmiddels geseponeerd. De overige zaken zijn nog in onderzoek.