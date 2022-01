Corona: aantal besmettingen daalt, toch drie doden in Uitgeest

Het aantal ziekenhuisopnames door corona in de IJmondgemeenten is in de afgelopen twee weken afgenomen tot één, terwijl dat er in de veertien dagen ervoor nog 26 waren. Wel vielen er in Uitgeest drie doden te betreuren. Daarmee vielen er, in verhouding tot het totale aantal Uitgeesters, de meeste coronadoden van Nederland in de afgelopen twee weken.

Het aantal doden per honderdduizend inwoners is er met 22 het hoogste van het land. Hoe verder naar het zuiden, hoe beter de cijfers in de IJmond: in Heemskerk vielen twee doden door het virus, in Beverwijk één en in Velsen geen.

Het totale aantal besmettingen per veertien dagen daalde. Het waren er 2005 in de periode van 8 tot 21 december. In de afgelopen twee weken testten 1764 IJmonders positief op corona.