Getuigenverklaring van moord op Texelaars in 1945 en andere documenten vrijgegeven

Het Regionaal Archief in Alkmaar kan elk jaar nieuwe documenten vrijgeven die meer dan 75 jaar oud zijn geworden. Het gaat nu om stukken die verhalen uit het bevrijdingsjaar ophalen en aanvullen. Dossiers over NSB'ers, de Binnenlandse Strijdkrachten en gevangen genomen Sovjetsoldaten die duizenden kilometers van huis in Duitse dienst in Noord-Holland werden ondergebracht.

"Dit is voor ons ook altijd een bijzonder moment", vertelt Lisette Blokken, coördinator Dienstverlening bij het Regionaal Archief in Alkmaar. "Het zijn stukken die eerder alleen onder strenge voorwaarden inzichtelijk waren, maar nu voor het grote publiek te zien zijn. Vaak heeft dat te maken met de privacy van de mensen die worden genoemd in die stukken."

In de dossiers is onder meer een brief van het Rode Kruis te vinden van 16 mei 1945 over de Georgische opstand op Texel die een maand daarvoor uitbrak. De troepen, eerder gevangen genomen aan het Oostfront en nu in Duitse dienst, vermoordden in één nacht meer dan 400 Duitse soldaten. De Duitsers reageerden onder andere door tien Texelaars te arresteren en af te voeren naar de Mokbaai en ze daar te executeren.

Lang was niet duidelijk wat er gebeurd was maar de brief van het Rode Kruis 'kan mogelijk eenige duidelijkheid verschaffen'. Er valt te lezen dat ooggetuigen hoorden dat de Texelaars meteen al werden gedood. "Wij kennen het verhaal van de schipper van de TESO die getuige is geweest", vertelt Bram van Dijk van het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum op Texel. "Dit document kende ik persoonlijk nog niet. Maar het is een goede aanvulling op de geschiedenis."

Tekst gaat verder onder de foto.