Prins Bernhardbrug vanaf 10 januari dicht voor onderhoudswerkzaamheden

Automobilisten, fietsers en voetgangers moeten in het weekend van 22 en 23 januari omrijden, want de Prins Bernhardbrug in Zaandam is dan afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. Van maandag 10 januari tot en met zondag 23 januari is de gemeente bezig met de werkzaamheden en zal het verkeer hinder ondervinden.