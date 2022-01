Na 179 jaar sluit muziekwinkel Hampe aan het Spui alsnog: "We hebben het geprobeerd"

De mannen van De Dijk, Thomas Acda en Henny Vrienten waren er kind aan huis, maar nu is het afgelopen. De iconische muziekwinkel Hampe aan het Spui, die anderhalf jaar geleden nog leek gered, moet alsnog de deuren sluiten. De coronamaatregelen hebben het volgens de eigenaar onmogelijk gemaakt om genoeg omzet te draaien. "Het is voor het eerst in 179 jaar dat hier geen muziek meer inzit."

Eigenaar Jeroen Steverink, die al een muziekwinkel had op de Prinsengracht, nam de winkel in de zomer van 2020 op de valreep over van Tom van Berkel die met pensioen ging. Toen leek de zaak nog van de ondergang gered . Maar anderhalf jaar later moet Steverink de deuren aan het Spui alsnog sluiten.

De winkel die al sinds 1842 gevestigd is aan het Spui is een begrip voor veel muzikanten. "Iedereen kent het in de stad, maar ook daarbuiten en in het buitenland. Het is een iconische winkel geweest. Ik hoor van heel veel klanten dat hun vader, of hun opa hier al kwam. Of dat ze nog een saxofoon hebben die hier gebouwd is. Het gaat gewoon heel ver terug," vertelt Steverink.

Deze week verhuist Steverink alles de winkel op het Spui naar zijn zaak op de Prinsengracht.