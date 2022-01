Advocaat en neef Ridouan Taghi deze maand voor de rechter

Tijdens de zitting zal gesproken worden over de stand van het onderzoek en over eventuele onderzoekswensen van de advocaten van T. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.

Taghi

In het Marengoproces staat een groot aantal verdachten, waaronder Ridouan Taghi, terecht voor betrokkenheid bij zes liquidaties, vier pogingen daartoe en drie voorbereidingen voor een moord. De zittingen vinden plaats in de Bunker in Osdorp.

In maart vinden er nieuwe zittingsdagen van het Marengoproces plaats.