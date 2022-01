Code geel: zware windstoten verwacht

De wind waait uit het westen tot noordwesten. In het IJsselmeergebied en het westelijke deel van het Waddengebied zijn windstoten mogelijk met een snelheid van 80 tot 85 kilometer per uur; misschien zelfs 90 kilometer per uur.

Het verkeer kan hinder ondervinden van de harde wind. Rijkswaterstaat raadt mensen dan ook aan om extra alert te zijn en de rijstijl aan te passen aan de omstandigheden.