OM niet in hoger beroep tegen straf Mijntje B. voor moord op haar man Martin Griep

De officier van justitie had ook 18 jaar cel geëist tegen Mijntje B. Haar handlanger Marcus P. kreeg met 10 jaar wel een lagere straf dan het OM eiste (12 jaar). Maar ook in die zaak tekent justitie geen beroep aan.

Hoger beroep komt er wel

Toch komt er wel een hoger beroep. Want beide verdachten hebben al aangekondigd niet akkoord te gaan met hun straf. Mijntje B. heeft altijd ontkend haar man Martin Griep te hebben doodgeschoten.

Marcus P. verklaarde wel dat zij de dader was, en dat hij haar had geholpen. Toch liet zijn advocaat Mark Jan Bouwman gelijk weten de straf te hoog te vinden. "Een zeer teleurstellende uitspraak. Ten opzichte van Mijntje B. is zijn rol onjuist gewogen."

Hoger beroep pijnlijk voor kinderen

De drie kinderen van Mijntje B. en Martin Griep lieten eerder weten vrede te hebben met de straffen voor hun moeder en Marcus P. En ook al komt het hoger beroep niet onverwacht, blij zijn ze er niet mee.

"Geen enkele straf zal voor cliënten ooit genoeg zijn om echt recht te doen aan het leed dat hen is aangedaan door het doden van hun geliefde vader. De door de rechtbank opgelegde straf was wel het minimale waar zij op gehoopt hadden. Het is pijnlijk voor cliënten dat zij de zaak voorlopig nog niet kunnen afsluiten, maar gezien de houding van de veroordeelde moeder was een hoger beroep eigenlijk onvermijdelijk", aldus hun advocaat Sébas Diekstra.

Wanneer het hoger beroep dient, moet nog bepaald worden.