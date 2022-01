Meer mensen in aanmerking voor pakket Gooise voedselbank

Sinds januari dit jaar kunnen meer mensen een pakket van de Voedselbank Gooi & Omstreken krijgen. Mede dankzij de stijgende energieprijzen en inflatie is besloten de criteria om cliënt te worden te versoepelen.

NH Nieuws / Mark Arents

In 't Gooi ondersteunt de Voedselbank ongeveer 550 gezinnen, wat neerkomt op ongeveer 1400 personen. Dit aantal varieert per week. Door de verruiming van deze normbedragen verwacht Voedselbank Gooi & Omstreken een toename van cliënten dit jaar. "Hoeveel precies durven we niet te zeggen. Dat zal de tijd leren", zegt Gert Haas, algemeen coördinator van de Voedselbank Gooi & Omstreken. Geen zorgen Over het vullen van de pakketten maakt Haas zich geen zorgen. "Wij krijgen via verschillende lijnen ons voedsel binnen. Als eerste via een van de landelijke distributiecentra", zegt Haas. "Verder hebben we afspraken met lokale supermarkten. Als ons cliëntenbestand toeneemt, ontvangen we ook meer van de supermarkten." Mocht er dan alsnog een tekort aan voedsel ontstaan, kan dat opgevangen worden door acties met onder anderen winkels, scholen en kerken. Haas verwacht ook niet dat er meer medewerkers nodig zijn om deze pakketten te vullen.

Wanneer kom je in aanmerking voor de voedselbank? Om in aanmerking te komen voor een pakket van de voedselbank moet je onder een normbedrag uitkomen. Dat bedrag is verhoogd, zodat meer huishoudens in aanmerking komen. Dit wordt uitgerekend door vastgestelde huishoudelijke en persoonlijke uitgaven bij elkaar op te tellen en de inkomsten daarvan af te trekken. Het normbedrag per huishouden is nu verhoogd naar 150 euro, waarbij voor élk lid van het huishouden 100 euro wordt opgeteld. Voor een één-persoonshuishouden is het normbedrag dan 250 euro, waar dat voorheen 230 euro was.

Nieuwe cliënten kunnen gelijk na de aanvraag een pakket ophalen. In de tussentijd controleert de voedselbank samen met doorverwijzende instanties of je in aanmerking komt. "In de aanvraagperiode geven wij de cliënten het voordeel van de twijfel. Als de toets positief uitvalt krijg je voor minimaal drie maanden een pakket. Ben je ten onrechte cliënt bij ons, dan heb je geluk gehad. Wij geven nieuwe cliënten altijd het voordeel van de twijfel."