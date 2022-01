Verzoek advocaat afgewezen, verdachte kunstroof Zaans Museum blijft vastzitten

Tijdens de poging het kunstwerk te stelen werd er geschoten. Volgens de officier van justitie maakt het niets uit of B. wist van het vuurwapen of niet. "Het gaat hier om diefstal met geweld op klaarlichte dag. Er waren bezoekers aanwezig, waaronder kinderen en het wapen is gebruikt." Na de mislukte poging vluchtten de twee overvallers op een scooter, die later uitgebrand werd gevonden. In september meldde B. zich bij de politie.

Hij is geen onbekende van de politie. B. roofde samen met Octave Durham, alias Okkie, in 2002 twee Van Goghs uit het Amsterdamse Van Goghmuseum. Ze werden beiden in hoger beroep veroordeeld tot ruim drie jaar gevangenisstraf.

Verzoek vrijlating

Zijn advocaat, Iwan Appel, sprak dinsdag de wens uit dat de zaak snel inhoudelijk behandeld wordt. Hij was dan ook teleurgesteld toen bleek dat de afgesproken datum daarvoor, 8 maart, toch niet haalbaar bleek door een fout in de planning van de rechtbank. Appel wees er vervolgens op dat het meestal wel even duurt voordat er een nieuwe datum is gevonden. Daarop vroeg hij B. voorlopig vrij te laten in afwachting van zijn berechting.

Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens en wees op mogelijk vluchtgevaar van B., de eerdere roof in het Van Goghmuseum in het achterhoofd houdend. Ook wees de officier van justitie erop dat B. niet woont op het adres waar hij staat ingeschreven. De rechter wees het verzoek van Appel af. Naar een datum voor een nieuwe zitting wordt nog gezocht, het streven is dat de zaak op dat moment inhoudelijk wordt behandeld.