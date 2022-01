Geen carnavalsfeest in Enkhuizen: "Je wil er juist voor mensen zijn, dus dit doet pijn"

De normale carnavalsviering in Enkhuizen, die 26 februari zou beginnen, gaat niet door . Ook al is nog niet bekend welke maatregelen er op dat moment gelden, toch gaat de vereniging op zoek naar alternatieven. "We willen feest en plezier, maar we willen ook niet dat mensen ziek worden door onze vereniging."

"Ja, die beslissing hakt er wel in", zegt André Stuut, voorzitter van De Haringhoppers. "Je wil er graag voor de mensen zijn, zeker in deze tijd. Als dat niet kan, doet dat wel pijn." Toch zet de verenging de volksgezondheid op nummer één.

Zomercarnaval

Het bestuur is hard aan het nadenken over welke vorm het feest nu krijgt. Stuut: "We bruisen van de ideeën. Zo hebben we al eerder een soort pubquiz gedaan en hebben we een keer een puzzeltocht georganiseerd. Ook denken we na over digitale activiteiten, of om de viering helemaal te verplaatsen naar de zomer." Stuut is het erover eens dat carnaval in de zomer gek klinkt. "Maar wie weet, misschien kunnen we dan als thema 'Rio de Janeiro' doen", zegt hij lachend.

Prins en prinses

De prioriteit van het bestuur ligt bij de bekendmaking van Prins Carnaval. "Ze wachten al twee jaar en ze zijn zo enthousiast!" Voor het grote publiek is nog onbekend wie de Prins en Prinses zijn, doordat carnaval vorig jaar ook werd afgelast. Op 13 november zou het zover zijn, maar na de persconferentie, één dag voor de viering, werd duidelijk dat het niet kon doorgaan. "We kijken naar alternatieven om het bekend te maken. Ze verdienen in elk geval een groot feest", zegt Stuut.

Verbinding

De carnavalsvereniging blijft positief. "Er komt een moment dat we weer in verbinding zijn. Het moet een keer lukken."