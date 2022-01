Aantal Gooise coronabesmettingen stijgt, flinke toename in Hilversum

Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is afgelopen week licht gestegen ten opzichte van de week daarvoor. Het aantal nieuwe positieve tests steeg met iets meer dan 15 procent. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de week van 29 december tot en met 4 januari zijn er 1812 mensen positief getest in 't Gooi. De week daarvoor waren dat 1565 positieve tests. In Hilversum was de toename het grootst. De afgelopen week werden daar 634 mensen positief getest, tegen 464 een week eerder.

Per gemeente zijn er wel verschillende toe- en afnames van het aantal besmettingen te zien. Zo steeg het aantal besmettingen in Gooise Meren, Wijdemeren, Weesp en Hilversum. In de gemeenten Blaricum, Huizen en Laren daalde het aantal positieve besmettingen in vergelijking tot eind december.

Weesp heeft relatief meeste besmettingen

Weesp heeft van de hele regio relatief de meeste besmettingen. Daar werden afgelopen week per 100.000 inwoners 800,5 mensen positief getest. Dat komt neer op 349 coronabesmettingen, vergeleken met 364 een week geleden

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: