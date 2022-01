Covid-arts Spaarne Gasthuis: "We worden niet langer gezien als helden"

Artsen en verpleegkundigen in het Spaarne Gasthuis in Haarlem staan paraat voor een eventuele nieuwe coronagolf. Mocht het aantal ziekenhuisopnames door de nieuwe omikronvariant toenemen, dan zijn ze daar klaar voor. "Maar het werk voelt wel anders aan dan in het begin van de coronacrisis", aldus arts in opleiding Julie de Graaf.

"Het is nog steeds behoorlijk zwaar", zegt De Graaf. "Er is steeds minder begrip en respect voor ons. Het geduld is op en mensen worden sneller boos door de maatregelen die we nu eenmaal moeten nemen. Dat vind ik heel vermoeiend en eigenlijk ook wel treurig. Wij doen echt enorm ons best om iedereen te helpen. Dan kwetst het mij wel een beetje als iemand boos wordt omdat je een mondkapje op moet, of omdat de bezoekregels zijn aangepast."

'Heroïsche is er wel vanaf'

Ook covid-arts Robin Soetekouw beaamt dit. "Het heroïsche is er wel een beetje vanaf. Waar iedereen vorig jaar nog voor de zorg stond te klappen, reageert de maatschappij nu anders. We worden niet meer als helden gezien."

De Graaf werkt op de Eerste Hart Long Hulp. Dit is de eerste hulp voor mensen met acute klachten van pijn op de borst, kortademigheid of benauwdheid. Coronapatiënten komen hier als eerste binnen en gaan dus niet meteen naar de covid-afdeling of IC. Sinds het uitbreken van het virus is het op deze afdeling veel drukker dan normaal, en is samenwerken belangrijker dan ooit.