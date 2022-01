Politieonderzoek naar gewonde pony op Waards erf loopt nog

Nog steeds loopt een onderzoek naar de omstandigheden waarin de pony's werden gehouden die vorige maand bij een manege in Heerhugowaard in beslag zijn genomen . Er zijn geen verdachten gearresteerd voor vermeende dierenmishandeling: één dier was dood. Dit meldt de politie aan NH Nieuws.

Op maandag 20 december vonden de politie en dierenpolitie een dode pony op het erf aan de Langebalkweg.

Er was een melding binnengekomen dat bij de stal 'een paard in nood was', aldus een woordvoerder van de politie destijds. Een veearts heeft het dier toen in laten slapen, want het was gewond en kon niet meer op de benen staan.

De drie overige - nog levende - paarden van de eigenaar zijn in beslag genomen. Blijkbaar was er al vaker politie en Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) op de locatie geweest.

De eigenaar van het erf is daarop verhoord. Nu is duidelijk dat hij (nog) niet is aangemerkt als verdachte. Het onderzoek loopt dus nog en het is niet duidelijk hoe de andere dieren eraan toe zijn.