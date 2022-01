Venhuizer Mark Laan en zijn team staan tiende in Dakar Rally: "Hele belevenis"

Het Firemen Daka team van Venhuizer Mark Laan staat op de tiende plek in het klassement van de Dakar Rally in Saudi-Arabië. Gister finishde het team als veertiende. "Het ging buitengewoon goed", vertelt Laan op WEEFF Radio. Middels een videoverbinding gaf hij een korte rondleiding tussen de brandweertrucks.

Laan is niet ontevreden over zijn tiende plaats. "Het ging eigenlijk buitengewoon goed." Eerder vertelde hij dat het team, met de moordende concurentie van dit jaar, op z'n minst hoopt te finishen. Vorig jaar moest het team voortijdig stoppen, na een zware crash.

Laan, de navigator van het brandweermannenteam, vervolgt: "Het is een hele belevenis, je kunt je niet voorstellen wat er gebeurt in zo'n truck." De sfeer in het team is in ieder geval gemoedelijk. "We zijn allemaal brandweermannen, dat vind je terug in de samenwerking. Het is lachen met elkaar, echt een leuk team."

Met elkaar

"Dakar gaat niet alleen om het rijden van de rally", vervolgt hij. "Het gaat ook om de 8.000 kilometer die je met elkaar doorbrengt." Het team van Laan wil winnen, maar hielp dit weekend ook een gestrande concurrent uit het zand. "Natuurlijk wil je zo hoog mogelijk eindigen, maar de hulp die we aan anderen bieden is ook echt leuk."

Via een videoverbinding met WEEFF Radio geeft Laan een kijkje achter de schermen bij het rallyteam. Op de achtergrond wordt druk gesleuteld aan de truck. "We hebben vandaag best wat klappen gehad, dus de hele voorkant moet even worden nagekeken. Alles moet tot in de puntjes voor elkaar zijn."

De volgende etappe wordt grotendeels gereden op stukken zand, maar richting het einde van de week krijgt het team te maken met stenen en zand. "Dat is zwaarder en moeilijker, met meer kans op lekke banden." De rally duurt nog tot 14 januari.

