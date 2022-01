Wethouder zoekt oplossing voor ongedocumenteerd gezin dat uit woning gezet wordt

Wethouder Jacob Wedemeijer (Wonen) gaat samen met woningcorporatie Rochdale kijken of de ongedocumenteerde Braziliaanse familie Silva Baretto toch in Amsterdam kan blijven wonen.

Dat schrijft Wedemeijer op Twitter. "Gezinnen met kinderen horen niet op straat. Ik heb contact opgenomen met Rochdale en we gaan samen met Rochdale bekijken of er een oplossing mogelijk is."

Uitzoeken

Een woordvoerder van Rochdale bevestigt dat er inderdaad naar een oplossing wordt gezocht. "We gaan ervoor zorgen dat de familie niet op straat komt te staan. Hoe dat gaat gebeuren moeten we uitzoeken."

Wat de situatie ingewikkeld maakt is dat de familie de woning in Zuidoost illegaal onderhuurt. Degene die eigenlijk in de woning zou moeten wonen, betaalde de huur echter niet aan Rochdale, waardoor de woningcorporatie achter de illegale onderhuur kwam.

Benieuwd

Gianni da Costa van de Pauluskerk, die contact houdt met de familie, zegt heel nieuwsgierig te zijn naar de stappen van de gemeente en Rochdale. "Ik ben heel benieuwd wat zij gaan doen. Ik laat mij verrassen."

Het gezin is al zo'n twintig jaar ongedocumenteerd in Nederland.