PvdA verbaasd over overstap raadslid Ibrahim Yerden naar Trots Haarlem

De overstap van PvdA-raadslid Ibrahim Yerden naar Trots Haarlem komt voor de PvdA als een verrassing. De partij begrijpt zijn teleurstelling over het feit dat hij niet verkozen is voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, maar herkent zich niet in de argumenten die Yerden aandraagt als redenen voor de overstap.

Yerden liet afgelopen maandag in een persbericht weten over te stappen naar Trots Haarlem. In het bericht schrijft hij onder andere dat er binnen de PvdA te weinig wordt geluisterd naar burgers. "We vinden het verbazingwekkend", zo laat PvdA-fractievoorzitter Ienke Verhoeff weten.

Vier jaar geleden werd Yerden met voorkeursstemmen gekozen als raadslid bij de PvdA. De laatste tijd vond hij dat de partij steeds meer naar binnen keerde, waardoor hij moeite had met zijn taak als volksvertegenwoordiger, zo stelt hij in het persbericht. Het werd in zijn ogen meer een bestuurderspartij, dan een volkspartij.

Zo liepen volgens Yerden, de meningsverschillen op bij het project Domus-plus binnen de partij. Buurtbewoners die massaal tegen de komst van de opvang waren, werden naar zijn inzicht niet gehoord. Ook werd er volgens Yerden niet in gesprek gegaan met omwonenden van het Anton Piekchofje. Yerden is naar eigen zeggen 'ooit bij de partij gekomen om mensen te ondersteunen' en had de laatste tijd steeds meer het gevoel dat hij zijn idealen niet kon nastreven.

Bij Trots Haarlem denkt hij meer de belangen van bewoners te kunnen vertegenwoordigen. "De overstap naar Trots Haarlem is relatief eenvoudig, omdat zij de mening van inwoners het belangrijkste vinden", zo schrijft hij in het persbericht.

PvdA

De PvdA zag de overstap niet aankomen. "Het komt voor ons uit de lucht vallen", aldus Verhoeff. Ze wil ook liever niet op alle argumenten die in het persbericht ingaan om een 'welles-nietes-situatie' tegen te gaan. Dat Yerden teleurgesteld was omdat de PvdA-leden hem niet hadden verkozen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, begrijpt ze wel. "Het verbaast ons alleen dat hij zijn zetel meeneemt. Dat mag officieel wel, maar iedereen heeft ervoor getekend om dat niet te doen en bij vertrek de zetel terug te geven."

Ook de keuze voor Trots Haarlem begrijpt Verhoeff niet. "Dit is een partij die toch ver van de sociaal-democratische uitgangspunten van de PvdA staat."