Excuses verwacht van burgemeester Hilversum voor niet melden 'moskeerapport'

Blok van de fractie van Hilversums Belang is maanden later nog altijd 'not amused' over de handelswijze van Pieter Broertjes. Toen in 2017-2018 besloten werd onderzoek te doen naar islamitische netwerken in Hilversum, Huizen en Gooise Meren had de burgemeester dit moeten melden aan de gemeenteraad, het hoogste orgaan van de gemeente. Dat dit niet is gebeurd, neemt de politicus hoog op.

"Als je zoiets beslist, dan ben bel je meteen de raad op en dan vertel je dat even. Als dat moet dan doe je dat in beslotenheid. En een paar maanden later meld je de uitkomsten van het onderzoek. Vergeet niet dat de burgemeester een wettelijke, actieve informatieplicht heeft naar de raad. Het is heel erg dat dit gebeurd is", legt Blok duidelijk uit.

Broertjes meldt in een kort statement aan NH Nieuws dat hij afstand neemt van de beschuldiging. "Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en ben ik bevoegd bij bij verstoring daarvan of de vrees hiervoor op te treden. Excuses zijn dan ook niet nodig", luidt zijn reactie.