Vanwege boostercampagne binnenkort geen extra vaccinatielocatie in Hoorn

Er komt op korte termijn geen extra vaccinatielocatie in Hoorn. Zowel de GGD Hollands Noorden als de gemeente geven aan dat het logistiek niet mogelijk is om voor de komende periode een nieuwe locatie op te zetten. "Wij zijn momenteel druk bezig met de boostercampagne", legt GGD-woordvoerder Harry Katstra uit. "En met de huidige locaties in Noord-Holland Noord kunnen er genoeg vaccinaties gezet worden."

Al langere tijd bestaat er in Hoorn de wens om een extra vaccinatielocatie te openen binnen de gemeente. Deze locatie zou beter bereikbaar moeten zijn voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Fractie Tonnaer pleitte eerder in een brief aan het college voor een extra vaccinatielocatie in Hoorn.

"Vooral voor oudere inwoners is het reizen naar de locaties in Hem en Middenmeer een probleem", benadrukte fractieleider Roger Tonnaer eerder. "Wij vinden dat Hoorn, met bijna 75.000 inwoners, een eigen vaccinatielocatie moet hebben."

Boostercampagne

De gemeente heeft in de afgelopen tijd veelvuldig contact gehad met mensen van de GGD. Echter blijkt het optuigen van een nieuwe vaccinatielocatie in Hoorn niet alleen logistiek ingewikkeld, ook is er te weinig personeel beschikbaar om te helpen bij het zetten van alle vaccinaties in West-Friesland.

"Op dit moment zetten wij alles op alles binnen de GGD op de boostercampagne", zegt Harry Katstra van de GGD. "We proberen dat zo goed en efficiënt mogelijk te doen."

"We kunnen dit in Noord-Holland Noord redden met de vier locaties in Alkmaar, Den Helder, Hem en Middenmeer. We zitten boven de landelijke norm wat betreft het aantal vaccinaties die gezet worden en de tijd die tussen het maken van een afspraak en de vaccinatie zit."

Volgens de woordvoerder zijn er nog geen nieuwe ontwikkelingen voor het optuigen van een extra vaccinatielocatie in Hoorn voor na de boostercampagne. Marloes Hoorn, woordvoerder van de gemeente, laat weten dat ze de komende tijd in gesprek blijven met de GGD om de mogelijkheden voor een extra vaccinatielocatie te onderzoeken.

Vervoer naar locaties

In de tussentijd kunnen ouderen en inwoners uit de gemeente die geen vervoer hebben of slecht ter been zijn, gebruikmaken van een aantal mogelijkheden om naar de dichtstbijzijnde locatie te komen voor een vaccin tegen het coronavirus.

"Voor mensen die echt geen vervoer hebben naar zo’n locatie, is er hulp", stelt woordvoerder Marloes Hoorn. "Wie contact opneemt met 1.Hoorn wordt doorverwezen naar een instantie."

Een van deze instanties is Mee & de Wering, die ervoor zorgen dat iedereen die – al dan niet tijdelijke – ondersteuning nodig heeft om optimaal mee kunnen doen in de samenleving. Ook inwoners die beschikken over een regiotaxipas kunnen volgens Marloes Hoorn gebruikmaken van de taxidienst.

Daarnaast kunnen ouderen en mensen die slecht ter been zijn het Rode Kruis inschakelen om ze te helpen bij het vervoer naar en van een vaccinatielocatie.