Amsterdammers betalen gemiddeld 13 euro per maand extra voor stadswarmte

Het bedrijf, dat als enige stadswarmte in de stad levert, zegt dat de prijzen voor een gemiddelde particuliere klant met zo'n dertien euro per maand zullen stijgen. Alle klanten krijgen in januari een brief of email.

Gekoppeld

Ook de gasprijzen stijgen dit jaar fors. Omdat in de Warmtewet staat dat de warmtetarieven aan de gasprijs zijn gekoppeld, mochten de prijzen van de Autoriteit Consument en Mark (ACM) voor stadswarmte ook omhoog. Vattenfall doet dat dus, maar met de helft van de toegestane verhoging. Wel is de 400 euro compensatie van de overheid al bij de dertien euro per maand extra inbegrepen.