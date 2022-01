RIVM-rapport op tijd voor debat over Tata, milieu en gezondheid? Provincie: "Staat los van elkaar"

Komt het nieuwe, deze week, afgeronde RIVM-rapport over stof in de IJmond op tijd binnen voor het Kamerdebat over de milieu- en gezondheidssituatie rond Tata Steel 26 januari? Dat is nog onzeker. De provincie, die over de datum van publicatie beslist, laat via een woordvoerder weten dat 'de planning van oplevering van het RIVM-onderzoek losstaat van de vergaderplanning van de Tweede Kamer'.

Dit benadrukt de provinciewoordvoerder op de vraag of het RIVM-rapport, waarin Tata Steel linksom of rechtsom genoemd zal worden, niet al vóór het debat over het bedrijf openbaar gemaakt zou moeten worden.

Het RIVM zou het afgeronde rapport over de bron van fijn- en grofstof in de IJmond deze week versturen, maar de provincie heeft het nog niet ontvangen, zegt hij.

"Wij streven ernaar het rapport daarna zo snel mogelijk openbaar aan Provinciale Staten en de gemeenteraden van de IJmond te sturen. Wel nemen wij even tijd om, als opdrachtgevers, zorgvuldig onze reactie op het rapport te formuleren."

'Publicatietermijn van vier weken'

En daarmee staat de provincie in haar recht. Volgens een RIVM-zegsman hebben alle opdrachtgevers van RIVM-rapporten namelijk 'standaard een publicatietermijn van vier weken om het rapport te bestuderen nadat het rapport aan de opdrachtgevers is aangeboden'.

Dus kunnen provincie en de gemeenten de publicatie over het commissiedebat heen tillen. Maar dat hóeft niet, benadrukt de RIVM-woordvoerder: "Als de opdrachtgevers er zélf voor kiezen dat wij het rapport al eerder openbaar mogen maken dan kan dat uiteraard. Bij het laatste rapport van september is dat zo gegaan."

Uitkomst van belang

In dat laatste rapport onderzocht het RIVM de samenstelling van grof stof in de regio en trok alvast de conclusie: hoe dichter bij Tata Steel, hoe groter de aanwezigheid van giftige stoffen.

Voornamelijk PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en lood gaven volgens het rapport reden tot zorg: die zorgen voor een te hoog extra risico op kanker en hersenontwikkelingsschade.

Met andere woorden: wat er ook uit het nieuwe RIVM-rapport zal blijken, het zou wel eens waardevolle kennis kunnen zijn voor Kamerleden die zich opmaken voor een commissiedebat, met als agendapunt 'het plan van aanpak van de milieu- en gezondheidssituatie rondom Tata Steel'.

Déjà vu

De situatie nu lijkt wel een déjà vu van ruim een half jaar geleden. Toen stelde het RIVM de afronding van het rapport over grof stof in de IJmond uit van voor de zomer tot erna. Het rapport werd uiteindelijk eind augustus naar de provincie en de IJmondgemeenten gestuurd.

Omwonendenorganisaties vreesden toen dat zij de volle toegestane vier weken zouden nemen, en het rapport niet op tijd zouden publiceren voor het debat in de Tweede Kamer over de toekomst van Tata Steel op 9 september. Het verscheen uiteindelijk een week voor het debat.

Het vertrouwen in rapporten over Tata Steel had kort daarvoor een flinke knauw gekregen, toen in juli bekend werd dat GGD-directeur Bert van de Velden de naam Tata Steel uit een longkankerrapport van de dienst liet strepen.