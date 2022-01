Extreem felle straatverlichting in Zandvoortse Gerkestraat: 'Insmeren met zonnebrandcrème'

De straatverlichting in de Dokter C.A. Gerkestraat in Zandvoort is onlangs vervangen en veel bewoners moeten wennen aan het nieuwe licht. Ze vinden het extreem fel. Op social media worden er veel grappen over gemaakt. Zo schrijft iemand dat hij niet meer over straat durft in verband met vliegtuigen die er kunnen landen en een ander laat weten dat ze zich na zes uur 's avonds moet insmeren met zonnebrandcrème.