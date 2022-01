De Peiling: het aantal bezoekers in natuurgebieden moet worden beperkt

Regenjas mee, wandelschoenen aan en een frisse neus halen. Nu in Nederland bijna alles weer dicht is, gaan er weer meer mensen de natuur in. Maar die drukte zorgt voor ecologische schade. Het Goois Natuurreservaat maakt zich ernstige zorgen. Boswachter Mirjam de Hiep trok aan de bel. Zorg dat de natuur niet op de vlucht slaat, is haar boodschap in een open brief aan demissionair premier Mark Rutte.

Nu Nederland weer in lockdown zit, worden al snel de wandelschoenen of de mountainbike weer uit de kast getrokken. Dat veel Nederlanders de natuur opzoeken, is ook te merken in het Gooise groen. Volgens de Gooise boswachter Mirjam De Hiep raakt de natuur hier totaal door van slag. Dat moet volgens haar meer aandacht krijgen bij het nieuwe kabinet.

Mensen lappen regels aan hun laars

Dat mensen de natuur in 't Gooi opzoeken is aan de ene kant een goede ontwikkeling, alleen het grootste probleem is dat veel bezoekers zich niet aan de regels houden. Honden lopen los, het achterlaten van afval, wandelaars verlaten de wandelpaden en mountainbikers houden geen rekening met andere mensen. Het zijn enkele voorbeelden van verstoring, aldus de boswachter.

Namens alle boswachters in Nederland slaat ze daarom nu alarm in een brief aan Rutte. De boswachter roept zijn hulp in, zodat de premier de situatie landelijk onder de aandacht kan brengen. Volgens De Hiep is de oplossing simpel: houd je aan de regels die op de borden staan bij de ingang van de natuurgebieden.