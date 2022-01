Wie moet De Vonk opknappen? Gemeente en ondernemers wijzen naar elkaar

Niet de gemeente Gooise Meren, maar een ondernemer moet De Vonk opknappen. Wie die flinke taak op zich neemt, mag de komende 25 jaar wel gratis ondernemen in het veelbesproken Bussumse pand. Zo ziet de gemeente het in ieder geval voor zich, maar ondernemers zijn minder enthousiast over het 'creatieve plan'.

De Vonk aan de Nassaulaan verkeert al jaren in slechte staat - Mark Arents

Slopen of behouden? Het is een vraag die al langer in Bussum rondzweeft. De Vonk verkeerd in zeer slechte staat. Het huidige college stelde eerder het pand uit 1885 'in principe' te willen behouden en zou daarvoor eigenlijk zelf de portemonnee trekken. Voor de opknapbeurt zou anderhalf miljoen nodig zijn, schatte men in. Niet rendabel Nu liggen de kaarten toch anders: volgens onderzoek blijkt dat het gebouw gewoon niet rendabel te ontwikkelen is, wel zou het 'bouwtechnisch' behouden kunnen blijven. Daarnaast vinden in alle scenario's van het procesplan 'Ontwikkeling De Vonk' de kosten veel hoger uit dan de ingeschatte 1.5 miljoen. Zo kost de renovatie al 2 miljoen. Het pand slopen en er iets nieuws realiseren zou zo'n 3,2 miljoen euro bedragen. Juiste wijze Het idee is nu dat de gemeente het pand op een 'juiste wijze aanbiedt aan de markt' en dat verdere ontwikkeling van het beeldbepalende gebouw voor de rekening komt van een derde. Als tegenprestatie wil de gemeente een zogeheten concessieovereenkomst sluiten met de exploitant. Dat houdt in dat de nieuwe eigenaar na het investeren en renoveren het pand gratis mag exploiteren. Die deal zou kunnen gelden voor een periode van 25 jaar.

Quote "U doet een voorstel om een probleem van de gemeente financieel geheel op te laten lossen door een ondernemer" Ondernemers Vereniging Gooise Meren

Volgens wethouder Nico Schimmel is er interesse voor deze constructie. "Intussen hebben verschillende partijen zich bij de gemeente gemeld", schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. Gemeentelijke karretje Nog voordat de politiek zich over dit plan heeft uitgesproken, is er al forse kritiek op de 'creatieve oplossing' van de wethouder. Volgens de Ondernemers Vereniging Gooise Meren probeert de gemeente op deze manier 'een exploitant voor het gemeentelijke karretje te spannen, terwijl de gemeente toch echt aan zet is'. "U doet een voorstel om een probleem van de gemeente, vastgoed wat verpauperd is en waar u overduidelijk mee in uw maag zit, financieel geheel op te laten lossen door een ondernemer", schrijft de ondernemersvereniging op social media. "Vindt u het zelf ook niet een beetje schaamteloos om dit überhaupt, en zeker ook juist in deze tijd, bij de ondernemers neer te leggen?"