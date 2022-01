Blijdschap bij de BSO: "We gaan weer voor normaal"

Toegegeven, ze konden de ademruimte wel waarderen bij de buitenschoolse opvang in Anna Paulowna de laatste weken. Het was een jaar van keihard werken voor het personeel van Kappio. Toch zijn directeur Marga Hendriks en haar team ontzettend blij dat ze volgende week weer open mogen: "We gaan weer voor normaal!"

Vorige maand sloten de scholen een week eerder dan gepland , uit vrees voor de omikronvariant van het coronavirus. Uit de cijfers bleek dat met name kinderen in de bovenbouw van basisscholen een bron van snelle verspreiding van het virus waren.

Wel zullen op scholen en opvang veiligheidsmaatregelen blijven gelden tegen het coronavirus, zoals preventief testen. Slob deed een dringende oproep dat vanaf groep zes het preventief testen serieus wordt aangepakt. "We willen dat het testen twee keer per week wordt toegepast."

De afgelopen dagen mochten alleen de kinderen van ouders met een kritisch beroep gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Voor Kappio betekent dit dat de locaties slechts een handjevol kinderen mocht opvangen. Ademruimte die de opvang ook wel nodig had, volgens Marga.

"Het gaf ons wel even lucht, want we hebben al een beperkte bezetting en kwamen ook nog eens veel 'quarantainegevallen' bij", aldus Marga. "En je moet ook niet onderschatten hoe hard er al gewerkt is afgelopen jaar."

Achterstallig opruimwerk

Hoewel het wat stil voelde in Anna Paulowna zonder al dat gelach, gehuil en geren, werd er bij Kappio niet stilgezeten. De afgelopen dagen is het personeel eens grondig met bezem en zeem door de opvanglocaties gegaan. "We hadden ineens tijd om al dat achterstallige opruimwerk eens op te pakken. Maar nu kijken we toch echt uit naar komende week. Eindelijk weer een beetje terug naar normaal. De kinderen hebben er zin in. En wij ook!"