Vuurwerkschade Noordkop vergelijkbaar met eerdere jaren, ondanks knalverbod

De vuurwerkschade die tijdens oud en nieuw is aangericht, is in de Noordkop en Texel vergelijkbaar met voorgaande jaren. Dat laten diverse gemeenten weten aan NH Nieuws. Er gold deze jaarwisseling opnieuw een landelijk vuurwerkverbod, maar dat is niet terug te zien in de hoeveelheid schade in die gemeenten.

Met name de gemeente Hollands Kroon meldt dat er erg veel vernield is tijdens de oudejaarsnacht. In totaal gaat het om ongeveer 14.000 euro schade. Sinds de jaarwisseling van 2015, was de totale gemeentelijke schade slechts één keer meer dan dit jaar. In de oudejaarsnacht van 2019 op 2020 bedroeg de schade 15.000 euro in de gemeente.

Andere gemeenten in de Noordkop melden ook een hoeveelheid schade die te vergelijken is met voorgaande jaren. In de gemeente Schagen is tot nu toe al voor zo'n 21.000 euro aan schade geconstateerd. "Het gaat onder meer om zo'n 25 opgeblazen afvalbakken, 20 vernielde putdeksels en schade aan verschillende attributen in speeltuinen", vertelt de woordvoerder. Nog niet alle schade in de gemeente is geïnventariseerd, omdat de meeste vernielingen hebben plaatsgevonden op plekken die buiten zicht liggen.

Landelijke particuliere schade

Naast de publieke schade in de gemeenten, is er ook nog sprake van particuliere schade. Volgens het Verbond van Verzekeraars is ook deze vergelijkbaar met de schade bij een reguliere jaarwisseling. Verzekeraars verwachten een landelijke particuliere schade van ongeveer tien miljoen euro, waarvan acht miljoen aan huizen en twee miljoen aan auto's. Niet alleen in de Noordkop is de schade dus gelijk gebleven, het is een landelijk verschijnsel.

"Er is sprake van een schadebeeld zoals bij een gemiddelde ‘normale’ jaarwisseling zonder vuurwerkverbod", aldus Richard Weurding, algemeen directeur bij het Verbond van Verzekeraars. "Door de zachte weersomstandigheden waren er afgelopen jaarwisseling veel mensen op de been, daarbij is meer (illegaal) vuurwerk afgestoken dan vorig jaar toen er ook sprake was van een verbod."