Haarlemse kunstenaars exposeren hun werk op muur in de Jansstraat

Een muur in de Jansstraat werd lange tijd gesierd door een print van Kenau, die daar werd opgehangen voor de 775ste verjaardag van Haarlem. Aangezien deze viering allang voorbij is, werd het tijd om het kunstwerk weg te halen. Maar om ook het frame weg te halen, vond fotograaf en initiatiefnemer Fjodor Buis eigenlijk zonde. Daarom regelde hij met de gemeente dat Haarlemse kunstenaars komende jaren hun werk daar mogen exposeren.

"Zo vaak gebeurt het niet, dat je werk zó groot ergens komt te hangen voor zoveel mensen", vertelt Buis. Hij is blij dat de gemeente heeft ingestemd met zijn voorstel en dat het niet is gebleven bij de print die hij samen met Thé Tjong-Khing maakte voor de 775ste verjaardag van Haarlem.

Jessica Assmann trapt het kunstproject deze week af met haar werk over Trellick Tower in Londen. Buis heeft vooraf een hele planning met acht namen door moeten geven aan de gemeente Haarlem. "Elke drie maanden komt er een nieuw kunstwerk te hangen van een Haarlemse kunstenaar. Dus in april komt er weer een ander kunstwerk te hangen."

Buis is er een groot voorstander van om meer kunstwerken buiten in de stad te laten zien. Maar dat dit niet eenvoudig is, weet hij ook. "Je moet ook maar een muur hebben waar dit kan. En dan heb je te maken met bewoners die het ook leuk moeten vinden en de gemeente moet toestemming geven."

Teksten op muren

Vorig jaar april is in Haarlem ook het project 'Haarlemse Muren' gestart, waarbij teksten van Haarlemse dichters en schrijvers op muren worden gezet. De eerste zin was 'Wie niet twijfelt, leert niet' , van de hand van Coornhert, ook te vinden op een muur in de Jansstraat. NH Nieuws maakte daar toen de volgende reportage over: