Volendammer Joey Veerman naar PSV

De Volendamse Joey Veerman gaat voor 4,5 jaar tekenen bij PSV en verlaat SC Heerenveen. De 23-jarige Volendammer sluit per direct aan bij de ploeg uit Eindhoven.

Naar verluidt betalen de Eindhovenaren zo'n zes miljoen euro voor de middenvelder. Ook Feyenoord had interesse in de Volendammer, maar vist dus achter het net. PSV zou vandaag vertrekken op trainingskamp naar Marbella, maar vanwege een aantal coronagevallen is dat afgeblazen en blijft PSV thuis.

De middenvelder maakte in 2019 de overstap van FC Volendam naar SC Heerenveen. In Volendam doorliep hij de gehele jeugdopleiding van de plaatselijke FC.