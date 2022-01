Stanley Menzo nieuwe bondscoach van Suriname

Stanley Menzo is de opvolger van Dean Gorré als bondscoach van Suriname. Gorré werd na het toernooi om de Gold Cup ontslagen.

De oud-keeper van onder andere Ajax, Lierse SK en PSV heeft ook als trainer een brok aan ervaring. Zo begon hij in 2002 als trainer van AGOVV. Daarna volgde er clubs als FC Volendam, SC Cambuur en Lierse SK. Ook was hij twee periodes trainer van tweededivisionist AFC. De laatste functie die Menzo bekleedde was interim-bondscoach en technisch manager van Aruba.