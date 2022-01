Bert Verduin, de tevreden nummer drie van de laatste Elfstedentocht: "Het is prima zo"

Het is vandaag op de kop af 25 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht werd gereden. Veel mensen weten nog dat Henk Angenent won en dat Erik Hulzebosch tweede werd. De vraag wie derde werd, is een stuk lastiger. Het antwoord: Bert Verduin uit Heemskerk.

Vaker dan de latere nummers één en twee werd de 57-jarige bloemenkweker getipt als winnaar. "Niet zo gek", blikt Verduin terug, "want ik was in de vorm van mijn leven. Een paar dagen voor de Elfstedentocht werd ik Nederlands kampioen op natuurijs. Ik dacht: een knappe jongen die mij van de overwinning in de Elfstedentocht gaat afhouden." Tekst gaat verder onder de video

Bert Verduin, Elfstedentocht - NH Nieuws

Op die bewuste dag, 4 januari 1997, etaleerde Verduin inderdaad zijn beste vorm op het ijs tussen de elf Friese steden. Hij reed constant voorin en was er bij toen een kopgroep van vijf schaatsers ontstond. Omdat hij geen vlijmscherpe sprint in de benen had, moest Verduin proberen te ontsnappen. "Dat heb ik meerdere keren geprobeerd. Op het laatste rechte eind dacht ik: ik probeer het nog één keer. En verdomd, ik sloeg een gaatje. Dan zie je in de verte het licht en het finishdoek en denk je: ik ben nou wel erg dicht bij de zege... Maar toen zag ik mijn ooghoek Angenent en Hulzebosch naast me komen. Voor hetzelfde geld was ik nog vijfde geworden, maar gelukkig kwamen Piet Kleine (later vanwege een gemiste stempel uit de uitslag geschrapt) en Henk van Benthem niet meer over me heen."

Bedrijf Verduin had uiteraard graag gewonnen, maar is niet jaloers op het leven dat de winnaar te wachten stond. "Veel belangstelling, veel verplichtingen, altijd in de spotlights. Van Evert van Benthem (winnaar in 1985 en 1986) heb ik wel eens gehoord dat mensen ongevraagd bij hem op het erf kwamen om een glimp van de Elfstedentocht-winnaar op te vangen. Nou, dan vind ik een iets rustiger leven toch fijner. Het is prima zo. Het heeft mij de kans gegeven mijn bedrijf verder uit te bouwen en dat heb ik altijd het belangrijkst gevonden."

Twee nummers drie in Heemskerk Bert Verduin is niet de enige inwoner van Heemskerk die naam heeft gemaakt in de Elfstedentocht. Jos Niesten maakte in 1985 deel uit van de kopgroep. Evert van Benthem won de wedstrijd. Niesten werd derde. Verduin en Niesten reden voor dezelfde club, IJsclub Kees Jongert uit Heemskerk. "Dat we twee nummers drie van de Elfstedentocht in de gelederen hebben, is best wel apart", zegt Bert Verduin. "Met een beetje mazzel waren het twee nummers één geweest."