29-jarige Nieuwedieper valt van twee hoog naar beneden

Het ongeluk gebeurde rond kwart over zes 's avonds. Het is niet duidelijk waardoor de man naar beneden viel.

Suïcide of een ongeluk zijn een van de scenario's waar de politie rekening mee houdt. Wat wel zeker is, is dat er geen sprake is van een misdrijf (hij is niet door iemand anders gevallen).

Traumahelikopter

Volgens een getuige trok het ongeval veel bekijks van omwonenden. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Medisch personeel heeft de man behandeld.

De Nieuwedieper was bij bewustzijn toen hij werd gevonden en is vervolgens gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is onbekend.