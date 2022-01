Toeristenwinkels op de schop, negen panden opgekocht in Amsterdam: "Niet de stad waar we economisch gelukkig van worden"

De Amsterdamse gemeente probeert al jaren lang het toerisme in de stad terug te dringen. Nu heeft publiek vastgoedbedrijf NV Zeedijk negen panden in de Oudebrugsteeg in de binnenstad uitgekocht van de voormalige eigenaar om meer woningen in het straatbeeld te brengen.

De verbindingsweg tussen het Damrak en de Warmoesstraat bestaat op dit moment uit onder andere toeristenwinkels, cafés, seksshops en een coffeeshop. "In de avonduren is het hier normaal gesproken heel druk en gezellig", zegt de verkoper van een van de winkels. De ruimtes boven de winkels worden veelal gebruikt als opslagplek, maar volgens Janny Alberts, directeur van NV Zeedijk, is dat niet wenselijk.

"Laten we eerlijk zijn, het is hier niet de P.C. Hooftstraat"

Meer dan de helft van de steeg is nu in handen van het bedrijf van Alberts. "Corona heeft ons natuurlijk pijnlijk duidelijk gemaakt dat als je alleen maar focust op de eenmalige toerist die hier komt om de stad te bezoeken en weer weg te gaan, dat dat niet de stad is waar we economisch gelukkig van worden."

Het is volgens haar dan ook de bedoeling om dat eenmalige toerisme tegen te gaan. "Bovenin komen woningen. Op de begane grond zou dat ook kunnen, maar ik denk ook aan organisaties die zowel een fysieke als een online locatie nodig hebben."

Winkeliers zijn het er niet mee eens: "De stad heeft het toerisme nodig, dat is een onderdeel van Amsterdam", vindt een medewerker van een van de vier seksshops in de straat." Een andere winkelier ziet een patroon: "Waarschijnlijk willen ze er dan weer een mooi atelier voor in de plaats, maar dat gaat niet werken. Laten we eerlijk zijn, het is hier niet de P.C. Hooftstraat."

Eerdere pogingen

Het is niet de eerste keer dat wordt geprobeerd om de binnenstad te veranderen van karakter. In 2007 startte 'Project 1012' waarbij tientallen raambordelen in de binnenstad werden opgekocht .De afgelopen jaren werden verschillende panden met een toeristisch doeleinde ook al door de gemeente aan banden gelegd, en sinds 2017 besloot de gemeente geen nieuwe toeristenwinkels meer toe te laten.

"Dit project is anders", denkt Alberts. "Bij Project 1012 waren we vooral bezig met wat we niet wilden, we pakken nu aan wat we juist wel willen." De realisatie van een schonere binnenstad die meer op wonen is gericht duurt lang, weet ze. "Maar het is ook de druppel die de steen gaat uithollen. We moeten doorgaan in een stad waar wij graag met z'n allen willen wonen, werken en vertieren."